Enxurrada invade imóvel e ameaça casas

De acordo com os cidadãos, a água barrenta desceu do Residencial Santa Clara, empreendimento de responsabilidade da Associação Santa Clara.

Segundo Carla Alexandra da Rocha Passi, está é a segunda vez que isso acontece. “A construção ocorre na Rua Vicente Lisa e o barro está descendo na casa dos moradores da Rua Maria Bernada Buttler, que fica abaixo. É a segunda vez que isso acontece e corremos risco do barro levar todas as casa, inclusive a minha”, declarou.

A moradora disse a reportagem que já conversaram com membros da associação e informaram não existir nenhum risco. “Acho isso um absurdo. O barro só está esperando mais uma chuva para descer tudo novamente. Algo precisa ser feito urgente”, disse Carla.

A entidade foi procurada e por meio de nota informou se tratar de um fato recorrente em razão da água que fica represada na escada hidráulica que não comporta o volume em dias de chuva. “Em 2018, a família passou pela mesma situação e desde então estamos acompanhando e cobrando reparo da escada. Temos sido incisivos junto a comunidade para que não despejem lixo e entulho. Mas algo que se faz urgente é a ampliação da capacidade de recebimento das águas pluviais, como a impermeabilização dos imóveis que fazem divisa”.

Quanto ao imóvel atingido, a entidade esclareceu, por meio de nota, que desde 2018 presta todo apoio possível a família, incluindo o aluguel provisório de uma casa, até que o reparo da escada hidráulica seja feito.

O prefeito Gersinho Romero foi procurado e explicou que existe uma parceria com a entidade e a Secretaria de Obras que já se movimenta para resolver esse problema, pensando em uma infraestrutura maior para comportar a demanda de água de chuva nesse local. “A chuva forte nesse período pegou todos de surpresa. Choveu o dobro do previsto. Transtornos foram causados, mas em conversa com a associação vamos solucionar essa questão, cada um com sua responsabilidade”, disse o prefeito.

