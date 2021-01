Enxurrada atinge casas e comércios em Caieiras

Bastou uma chuva repentina, mas forte para que a enxurrada alagasse a via e invadisse alguns imóveis. O jornal Regional News acompanha a situação na localidade antes mesmo do córrego ser canalizado e sempre cobrou as autoridades representando os munícipes. Em 2014, uma reportagem já chamada a atenção para a limpeza mais frequente do piscinão antes do córrego, uma das principais causas do transbordo.

Para quem reside na avenida, outros problemas como a canalização entupida ou não suportando mais o volume de água, assoreamento por terra vinda de aterros e escoamento pelo rio Juqueri bloqueado são outros motivos da água estar ficando represada.

Kallina Belmonte, 23 anos, mora e mantém comércio no local há 13 anos e já presenciou várias vezes essa situação. “O nosso comércio foi invadido pela água, dando muito trabalho para limpeza. Não é um problema recente. Isso acontece há anos”, disse, lembrando dos prejuízos. “No começo foi difícil”, declarou.

No caso mais recente, registrado no dia 8, ela amargou novamente o fato de ver a água invadir seu imóvel. “Falamos com a nova administração da prefeitura e gratificantemente começaram a aparecer os resultados como limpeza da rua e esgotos e estão trabalhando para que não ocorra mais enchente”, relatou. Nas redes sociais, outras pessoas chamaram a atenção das autoridades. “Tamparam o córrego e colocaram uns tubos que não suportam mais a quantidade de água”, escreveu um morador do bairro.

Em outra postagem, o descarte de lixo e entulho nas calçadas também foi destacado. “Precisa mostrar a quantidade de lixo e entulho nas calçadas”, comentou uma mulher. “Descaso dos próprios moradores que não tem educação e joga lixo na rua. Quando chove acontece a enchente e colocam a culpa na prefeitura”, teclou outra.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar sobre o problema e, embora tenha dito que se manifestaria, não encaminhou resposta até o fechamento da matéria deixando os cidadãos sem resposta.