Envolvidos na tentativa de homicídio contra PM foram presos

De acordo com testemunhas, o grupo estava em um Honda Civic preto e seguia na contramão pela rua José Primo Lerussi. O PM, que estava de folga e vinha no sentido oposto, reclamou com os passageiros. Teve início uma discussão, e, em determinado momento, um dos suspeitos segurou o policial, enquanto outro tomou sua arma e disparou contra a vítima. Os suspeitos fugiram sem prestar socorro.

A policial foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Albano, onde chegou a ficar em coma induzido, mas segundo informações do 26º Batalhão de Polícia Militar do Metropolitano, onde o soldado trabalha, ele permanece internado e seu estado de saúde é estável.

Com o auxílio do Sistema Detecta, policiais militares conseguiram localizar o Honda Civic usado pelo grupo. Ele estava estacionado em uma avenida do bairro Jardim Alegria, em Francisco Morato. Dentro, haviam documentos, extratos bancários e diversos fios de cobre.

Com informações sobre os locais que costumavam frequentar, os policiais militares localizaram e detiveram os dois suspeitos no terminal de ônibus os quais já estavam embarcando para fugirem do município. Um deles confessou o crime e informou os endereços de outros envolvidos.

De acordo com a polícia, a arma roubada do policial foi escondida e encontrada na casa de um dos suspeitos.

O caso foi registrado na Delegacia de Franco da Rocha, como roubo e tentativa de homicídio agravado por motivo fútil e por dificultar defesa da vítima.