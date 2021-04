Entrega do IR foi prorrogada pelo Senado. Projeto retorna à Câmara dos Deputado

A decisão acontece sob justificativa do impacto da pandemia de Covid-19. Inicialmente, o limite da entrega terminaria em 30 de abril. O cronograma da restituição foi mantido, com o primeiro lote para 31 de maio. Como foi alterado, o projeto retorna à Câmara dos Deputados, antes da sanção do presidente Jair Bolsonaro.

A multa pela ausência da declaração ou fora do prazo tem valor mínimo de R$ 165 e limite 20% do imposto devido. Quem recebeu auxílio emergencial e teve rendimento tributável superior a R$ 22.847 é obrigado a devolver o benefício.

Devem declarar o Imposto de Renda em 2021, referente ao exercício 2020, são todos brasileiros que tiveram renda tributável superior a R$ 28.559 ou renda isenta não tributada ou tributada na fonte acima de R$ 40 mil.