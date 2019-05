Entrega de remédios de alto custo deve ser normalizada até maio em SP

“Com relação aos medicamentos sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, temos 47 medicamentos que estão em falta, desses, 34 já estão comprados, com a entrega sendo realizada até metade do mês de maio. E depois, mais 13, com uma nova licitação para o final do mês de maio, e três ainda serão entregues no mês de junho”, informou o secretário, na sexta-feira, 3, no Palácio dos Bandeirantes.

“No último trimestre de 2018 não houve compra de medicamentos. A partir de janeiro, começamos a licitação e os editais foram colocados no mercado. Esse período, até a aquisição e entrega de medicamentos dura aproximadamente cem dias. Estamos com os editais em execução. Com isso esperamos que até o final de maio teremos apenas três medicamentos com necessidade de compra e esses três estão faltando por falta de matéria prima do fabricante”, disse Germann.

Com informações da Agência Brasil