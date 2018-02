Entenda o que é DNI, documento de identidade unificado

A intenção do governo é deixar o documento disponível e com visualização em telefones móveis – smartphones e IOS – a partir de julho deste ano.

Em entrevista pública, Marcelo Pagotti, secretário de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, falou que a novidade não para por aí e que existe a previsão de que o DNI também apresente os números do RG de cada cidadão brasileiro ao passo que houver intensificação dos convênios com os Estados.

DNI – Documento Nacional de Identificação

De início, o DNI – Documento Nacional de Identificação utiliza a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que fez o cadastro com impressões digitais – biometria – em quase todo País, e informações do governo federal e do Poder Judiciário atingindo cerca de 75 milhões de eleitores.

Para testar o método, técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e do governo federal conseguiram emitir o novo documento. A tendência é expandir o projeto tão logo finalizem os testes que envolvem servidores dos dois órgãos governamentais que teve o envolvimento de 2000 pessoas.

Depois de tudo testado, estabilizado e consolidado, principalmente nos itens de segurança é que haverá o consenso entre o comitê gestor do DNI disponibilizar a implantação para a população de uma forma geral.

O período estimado para que tudo esteja nos conformes é o primeiro semestre de 2018 e assim, em julho à disposição da população.

Documento via smartphones

O benefício estará centrado na emissão do documento via smartphones que utilizam sistema operacional Android ou IOS além dos tablets, apenas depois do pleno funcionamento.

Para que ocorra essa emissão, os cidadãos que já tiveram suas biometrias cadastradas junto ao TSE conseguirão baixar o aplicativo do DNI em seus telefones celulares e então fazer um pré-cadastro para validar os dados junto a um ponto de atendimento que, a princípio, são os da Justiça Eleitoral.

É importante frisar que o acesso digital e aplicativo do DNI somente poderá ser baixado uma única vez pelo eleitor que já tenha feito o cadastro biométrico e, por questões de segurança, em apenas um dispositivo móvel.

Como o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, definiu servidores do TSE e do Ministério do Planejamento para fazer o download do aplicativo do documento, somente depois desse primeiro momento é que ocorrerá a ampliação do benefício aos demais servidores da Justiça Eleitoral e gradativamente para a população.

Aqueles que ainda não fizeram o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral ou que não estão em idade eleitoral, podem ter acesso ao aplicativo que possibilita baixar o DNI.

Objetivo

Se funcionar como o previsto, a ideia é simplificar e tornar eficiente a identificação dos cidadãos com o custo unitário baixo e simbólico, nesse caso iniciando com o valor de dez centavos para se ter o documento digital que é inteligente, digital, sem burocracia, flexível e adaptável a todos os tipos de serviços.

O governo identifica também que, no futuro, as pessoas naturalmente prefiram usá-lo como o principal documento de identificação.

O governo quer, além de convênios com os Estados, ampliar o cadastro por meio de parcerias com empresas privadas que tenham capacidade para fazer o registro biométrico e assim repassar os dados à base nacional.

Importância da urna eletrônica

No lançamento do projeto piloto, que ocorreu em 5 de fevereiro, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, ressaltou a importância da urna eletrônica para as eleições no Brasil, considerando que a biometria que a Justiça Eleitoral está efetuando já era uma necessidade de tempos.

O presidente apontou o caso de um eleitor que tinha muitas dezenas de títulos eleitorais. “Esse cidadão tinha 52 títulos eleitorais e não usava títulos para votar, mas para outras práticas, crimes comuns”, disse. Para o ministro, situações similares ocorrem com outros documentos como o RG, por exemplo.

O governo quer ampliar a rede de cadastro e de validação dos pontos biométricos como é o caso da Polícia Federal e do Denatran – Departamento Nacional de Trânsito – que poderão repassar informações e dados biométricos das pessoas que tiraram passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A medida visa possuir um grandioso banco de dados que será abastecido e ampliado à medida em que houver outros convênios a serem firmados com os institutos de identificação de alguns Estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro

O DNI é resultado do projeto de Identificação Civil Nacional, que tem o objetivo de possibilitar a emissão de um documento único do cidadão brasileiro, válido no território nacional, bem como a autenticação biométrica do cidadão em todos os órgãos e entidades governamentais e privados.

O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República em maio de 2017