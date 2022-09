Entenda como funciona o sistema de suspensão

Um veículo é composto por inúmeras peças, sendo cada uma delas responsável por proporcionar o funcionamento correto de todo o carro. Entre os componentes mais importantes está o sistema de suspensão, que por sua vez auxilia a garantir a segurança dentro do automóvel e a preservação dos pneus. Por conta dessas funções, é necessário ficar atento à manutenção e para isso, nada melhor do que conhecer o funcionamento de todas as peças.