Entenda como funciona o investimento em renda fixa

Além da poupança que tem baixa rentabilidade, outros meios para se fazer um ‘pé de meia’ com rendimentos um pouco mais atrativos pode estar na Renda Fixa que nada mais é que um tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação no título

Diferente da poupança, essas regras estipulam o prazo e a forma que a remuneração será calculada e paga ao investidor.

Investir é diferente de poupar

Renda Fixa é é um tipo de investimento onde as pessoas conhecem ou podem prever a rentabilidade, antes mesmo de realizar a operação. Ele é realizado diretamente em Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa.

Na verdade é como se você estivesse fazendo um empréstimo de dinheiro ao emissor do papel, que pode ser uma empresa, um banco, ou mesmo o Governo.

Quando escolhe essa modalidade, irá receber em troca, uma remuneração por um determinado prazo, em forma de juros e/ou correção monetária, ou ainda, parcelas que são chamadas de amortizações.

Não há mistério para investir em renda fixa. Ao contrário, é bem simples e fácil. Melhor que isso é saber que o investidor ainda conta com a segurança do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) – o mesmo seguro da Poupança.

Com ótima rentabilidade se comparada à poupança, a Renda Fixa ganha, de longe, já que, como todos sabem, rende muito pouco.

tipos de título de Renda Fixa

O mais legal é que a Renda Fixa possui vários tipos de título, o que permite ter inúmeras e diferentes possibilidades para investir.

Você pode , por exemplo, escolher um título que tenha a ver com sua personalidade, seu perfil, objetivos, com o momento que você está vivendo e, até mesmo, combinar as modalidades em uma carteira de investimentos diversificada.

O melhor de tudo é que essa diversidade pode proporcionar ainda mais segurança e rentabilidade.

Nesse sentido, o melhor é conhecer melhor as opções de investimento antes de começar a investir para escolher, com propriedade, o melhor título para o seu objetivo nesse momento.