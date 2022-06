Engavetamento deixa um morto e outro ferido na Rodovia dos Bandeirantes

De acordo com a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, por conta da ocorrência as faixas 01 e 02 foram interditadas às 8h42, mas logo depois foram liberadas. O acostamento segue interditado. Há congestionamento do km 18 ao km 15.

Uma equipe da concessionária CCR AutoBAn está no local, onde auxilia na operação e orientação dos usuários.

