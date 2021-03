Enfermeiro da UBS do Parque Vitória foi exonerado por desvio de vacina

De acordo com apuração da Agência Record, o homem, que atuava no Programa de Saúde da Família, tentou levar pelo menos uma dose da vacina à sua família, mas foi denunciado.

A Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha conduziu o profissional da saúde até a Delegacia Central da cidade, onde ele prestou depoimento e foi liberado.

O jornal Regional News recebeu a informação que o enfermeiro é irmão de um ex-vereador do município.

Dias após o flagrante, a Prefeitura de Franco da Rocha publicou portaria que comunicava a exoneração do enfermeiro por justa causa.

Confira a nota da prefeitura de Franco da Rocha

No último dia 3 de fevereiro, um enfermeiro da rede municipal foi filmado durante aplicação de vacinas contra a Covid-19 e constatamos que o êmbolo não foi apertado, ou seja, as vacinas não foram efetivamente aplicadas em duas pessoas.

As seringas, ainda com a vacina, foram encontradas descartadas no lixo hospitalar. As pessoas tiveram a aplicação refeita e o responsável foi afastado de suas funções imediatamente, sem prejuízo de apuração em outras instâncias.

Foi instaurado processo administrativo que concluiu, em 8 de março, pela exoneração do servidor por justa causa.

Neste momento difícil, onde nossos esforços estão concentrados para salvar vidas e imunizar, o mais rápido possível, a nossa população, lamentamos que episódios tristes como esse aconteçam.

O compromisso do governo municipal é de transparência e compromisso com Franco da Rocha e condutas em desacordo com os nossos princípios não serão toleradas.