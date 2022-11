Os candidatos do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, realizam no domingo, 20, o segundo dia de prova e terão cinco horas para responder a 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza. Os participantes terão de responder a 45 questões de matemática e a outras 45 de ciências da natureza (biologia, física e química). A dica, nesse momento, é focar na revisão, especialmente dos conteúdos frequentes e a estratégia para organizar melhor o tempo é bem semelhante à do primeiro dia, segundo professores.

Comece pelas mais fáceis; separe as áreas de conhecimento, separe as questões não respondidas para depois e, se der um branco, respire.

Outra dica principal a pouco tempo da prova é desacelerar e evitar informações novas, que podem abrir inseguranças desnecessárias e tomar o tempo que não existe mais.

