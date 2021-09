Enem reabre inscrições para isentos ausentes em 2020

O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, 2021, recebe inscrições de estudantes de baixa renda que tiveram isenção de taxa na edição do exame em 2020 e não compareceram às provas, vai até 26 de setembro. Elas podem ser feitas na Página do Participante, sem que seja necessário justificar a ausência no Enem 2020 ou pagar a taxa de inscrição.