Enem: primeiro dia de provas será no domingo, 4

O tempo para prestar o Enem é uma das mudanças desta edição: os candidatos terão 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, 11 de novembro, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática.

Vale lembrar que à meia-noite de sábado, 3, para domingo, 4, primeiro dia do exame, os relógios deverão ser adiantados em uma hora em razão do horário de verão. A abertura dos portões ocorre às 12 horas e o fechamento as 13h.

No primeiro dia do Enem, o estudantes farão provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, serão aplicadas provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias.