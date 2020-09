Endro, a saúde que vem do oriente

O chá de endro pode ser usado para aumentar a produção de leite materno, tratar ânsia de vômito, problemas digestivos, cólicas intestinais, falta de apetite, hemorroidas, flatulências, problemas do fígado, hiperacidez estomacal e insônia. Além disso, por conter vitamina C atua contra gripes e resfriados. No norte da África, a decocção dos frutos do endro é usada como antídoto para venenos, limpeza e desinfecção de feridas e queimaduras.

É contraindicado para pessoas com úlcera gastroduodenal, síndrome de intestino irritável e para menores de seis anos.

Em todos os casos deve-se seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do endro para fins medicinais.