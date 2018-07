Encontro de gigantes do rap nacional

Passava da meia-noite, abrindo o sábado, quando a banda, muito boa por sinal, mandou os primeiros acordes de “Ponta de lança africano (Umbabarauma), de Jorge Ben, e regravada por Mano Brown em 2010. Saudados pelo público, o líder do Racionais e Criolo mandaram uma sequência de ótimas canções alternando-se: uma de Brown, uma do compositor de “Não existe amor em SP”. Com discursos engajados e conscientes, o cara do Capão Redondo, Brown, e o mano do Grajaú, Criolo, mostraram o quanto o ecletismo é uma marca de ambos, que apesar de terem o rap como sonoridade principal, mergulham também no samba, soul, R&B e outros gêneros.

A pista ferveu ao som dos caras e nos telões uma explosão de imagens e homenagens a grandes nomes do hip-hop nacional. Foram mencionados MV Bill, Sabotage, Kamal, KL Jay, Ed Rock e Ice Blue. Este último aliás é parceiro de Mano Brown há anos e também no palco mandou suas rimas, cantando, ora com um, ora com outro. Banda de responsa com metaleira precisa trouxe músicos tarimbados como o batera Vitor Cabral, o baixista Dudinha Lima e o guitarrista Rafael Bertoni. A direção musical ficou a cargos dos tarimbados Duani Martins e Daniel Ganjaman. Por volta da 1H45 da manhã encerraram com “Vida loka”.