Enchente pode estar ligada à comportas

Após estudos feitos pelo setor de engenharia da municipalidade, verificou-se que uma das possíveis causas pode estar diretamente relacionada com as comportas da extinta MD Papéis, recentemente comprada pela empresa dinamarquesa Ahlstrom-Munksjö, por R$ 420 milhões.

Nos períodos de chuva, cidadãos são prejudicadas com a cheia do rio que passa atrás de vários imóveis do bairro. A questão existe há anos e no início de 2019 novos problemas foram registrados e prejuízos contabilizados pelos moradores.

Tantos incidentes registrados, mais uma vez, resultaram em novas cobranças ao prefeito Gersinho Romero que informou estar eliminando todas as possibilidades das causas desses transbordos do rio. “A prefeitura sempre buscou medidas para minimizar essa questão que tanto prejudica os moradores do Jardim São Francisco. Fizemos um levantamento completo e o setor engenharia confirmou que as comportas da antiga MD Papéis, atual Ahlstrom-Munksjö pode ser a causa. Já mandei ofício para que a empresa elimine essas comportas e assim suprimir também essa possibilidade que traz problemas para os moradores”, disse o prefeito.

A empresa envolvida foi procurada pelo jornal Regional News e, por e-mail, limitou-se a informar que estudos anteriores à chegada da Ahlstrom-Munksjö a Caieiras indicaram que as comportas instaladas no rio Juqueri não têm influência nos alagamentos nas comunidades vizinhas. Escreveu que irá contratar um especialista para realizar um novo estudo, que avaliará o impacto ou não da comporta e que esse trabalho deve levar cerca de 60 dias.

De acordo com um morador que prefere não se identificar, não é justo que uma empresa estrangeira tenha conhecimento de um possível problema e não tome providências urgentes. “Em Mariana e Brumadinho, os gestores sabiam do perigo, se omitiram e a tragédia aconteceu. Apesar de ser outra proporção, passou da hora deles tomarem providências urgentes”, disse a pessoa prejudicada.