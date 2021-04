Encenação da Paixão de Cristo será online

A transmissão será feita na sexta-feira, 2, às 19 horas, na página do Facebook do governo municipal. A realização é da da Secretaria de Ação Cultural e Turismo e conta com a produção da Cia Arcanjos do Teatro que com a direção de Sérgio de Camargo e Vince Vinnus.

O evento contará com a apresentação de atores, bailarinos e dançarinas do ventre da Emac, Escola Municipal da Ação Cultural.

Importante ressaltar que todos os protocolos de segurança foram sendo tomados durante os ensaios para proteger a saúde dos atores e expectadores, que poderão acompanhar do conforto de sua casa, um grande evento da cidade de Caieiras que mostra as principais passagens bíblicas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.