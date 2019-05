Encceja recebe inscrições. Saiba como fazer para participar

A idade para participar do exame é de, no mínimo, 15 anos para o Ensino Fundamental, e no mínimo 18 anos para o Ensino Médio.

Com o Encceja, pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental e Ensino Médio no tempo apropriado podem emitir o certificado de conclusão de cada nível de ensino. A prova é gratuita e será aplicada em 25 de agosto.

A inscrição e a realização das provas não garantem a certificação. Será certificado apenas o participante que atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja e que atingir, adicionalmente, no caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física no Ensino Fundamental; e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, proficiência de pelo menos cinco pontos na prova de redação.

O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ainda irá divulgar o cronograma, com informações sobre o Cartão de Confirmação da Inscrição e as aplicações no exterior e para pessoas privadas de liberdade.

Também no site do Inep, é possível consultar materiais de estudo e as edições anteriores da prova.