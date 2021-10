EMTU cria nova linha entre Francisco Morato e Caieiras

Segundo a EMTU, o novo serviço 361VP1 deve operar a partir de 4 de outubro e o valor da passagem será de R$ 5,65, mesma tarifa praticada no trecho entre Francisco Morato e Caieiras da linha 361TRO. Inicialmente, a linha irá operar com duas viagens no sentido ida e uma viagem no sentido volta, atendendo horários de pico. A demanda de passageiros será acompanhada e, se necessário, a programação horária será ajustada.

As viagens poderão ser consultadas pelo site ou app da EMTU, disponível para Android e iOS.

O serviço foi solicitado pelo Consórcio Anhanguera (Viação Cidade de Caieiras) e a publicação oficial com a autorização ocorreu em 24 de setembro.