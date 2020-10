EMTU cria linha entre Francisco Morato, Cajamar e Santana de Parnaíba

O novo serviço, denominado 852TRO Francisco Morato (Centro) – Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário Fazendinha),via Cajamar (Centro e Guaturinho), deverá atender mensalmente 1,6 mil passageiros por mês. A tarifa custará R$ 6,55. Serão 34 partidas somente nos dias úteis e os horários nos dois sentidos poderão ser conferidos a partir do dia 05/10 no site www.emtu.sp.gov.br.

A nova linha terá integração com o serviço 324TRO, por meio do Cartão BOM, o que facilitará ao passageiro chegar ao centro de Santana de Parnaíba e à região de Alphaville e Tamboré, em Barueri. Na transferência entre as linhas 852TRO e 324TRO haverá a cobrança do complemento da tarifa de R$ 2,30.

Dessa forma, os moradores de Francisco Morato terão acesso aos principais polos de geração de emprego da região, como o Centro Logístico de Cajamar, o município de Santana de Parnaíba e as regiões de Alphaville e Tamboré, em Barueri.

Denominação das linhas

324TRO Santana de Parnaíba (Colinas da Anhanguera) – Barueri (Parque Imperial) via Cajamar (Polvilho

852TRO Francisco Morato (Centro) – Santana de Parnaíba (Terminal Fazendinha) via Cajamar (Centro e Guaturinho)