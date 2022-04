Empresário fatura milhões com prefeituras da região

A cidade de Caieiras é a que mais investiu na contratação de serviços junto a Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores, Publicomunicacão Propaganda e Marketing Ltda e da Eventos Publieventos Ltda ME. No total, foram R$ 18.196.995 destinados as empresas de Beto Seixas e mais uma licitação milionária no valor de no valor de R$4.380.160,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil e cento e sessenta reais foi aprovada em março.

Esse certame, aliás, teve o nome do ganhador antecipado pelo jornal Regional News no dia 4 deste mês.

Até mesmo o atual prefeito que durante a campanha eleitoral assegurou acabar com os contratos milionários de Beto Seixas se rendeu aos serviços do empresário e continua pagando um alto preço pela manutenção de carros, publicações em painéis de madeira e serviços gráficos, contrariando suas promessas.

Ainda sobre a concorrência atual, conforme divulgou o Jornal “ A Semana”, ocorreu uma verdadeira trapalhada ou mais um show de incompetência da administração do prefeito Lagoinha.

Segundo o site, a prefeitura publicou de forma errada a realização da licitação com números invertidos, ou seja, trocaram o número da Ata pelo Pregão de 2021. O Pregão 02/2021 foi para aquisição de material de construção. “Como se observa nas publicações, houve uma completa confusão de datas e números dos procedimentos, além de deixar a licitação suspeita de favorecimento à empresa do Beto Seixas”, traz um trecho da notícia. As informações podem ser conferidas no site da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

Região

Não só Caieiras gasta tanto dinheiro com os serviços das empresas de Beto Seixas. A prefeitura de Franco da Rocha, por exemplo, aparece em segundo lugar no levantamento feito pelo jornal Regional News. De 2016 a 2022 foram pagos R$ 13.714.002 ao empresário e seus sócios.

Mairiporã o valor destinado as três empresas soma R$ 4.475.723. Na sequência aparece Cajamar com R$ 4.141.229 e Francisco Morato que dispensou R$ 1.139. 416 no mesmo período.

As informações são públicas e podem ser consultadas no Portal de Transparência de cada prefeitura.

Para comentar sobre a trapalhada cometida em mais uma licitação, a prefeitura de Caieiras foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da edição. O mesmo ocorreu com o presidente da Câmara Municipal, Fabricio Calandrini.

O empresário Beto Seixas também foi procurado, mas não encaminhou resposta.