Empresa prorroga campanha e oferece desconto para renegociar conta de energia

Entre as vantagens para colocar as contas em dia e evitar os cortes, estão sendo oferecidos descontos que podem chegar a 36% para negociação de dívidas pagas à vista ou parceladas em até 10 vezes, além da isenção da cobrança de juros, multas e encargos como Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para aproveitar os benefícios, o cliente pode acessar o Portal de Negociações online da concessionária no site (www.neoenergiaelektro.com.br).

Formas de negociação

O Portal de Negociação da Neoenergia Elektro oferece uma série de vantagens no pagamento de faturas, tais como quitação à vista, pagamento integral no débito com o cartão virtual (Auxílio Emergencial) ou parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito.

Para utilizar os serviços do portal e ter acesso às opções de negociação, é necessário realizar um cadastro informando o CPF e a conta contrato do cliente. Depois desse primeiro passo, é possível visualizar o débito e as condições de pagamento disponíveis.