‘Emprega Caieiras’ tem vagas abertas para diversas áreas

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá comparecer ao PAT Caieiras, no 1º andar do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 30/10, levando os seguintes documentos para retirada do encaminhamento: CPF, RG, Carteira de Trabalho, PIS/NIS.

As vagas são para marceneiro, operador de estação de água e efluentes (exclusiva pcd), costureira industrial, auxiliar de costura, analista de controle de qualidade, auxiliar contábil, ajudante de serralheiro e apontador de obras.

