Emerson Leal toca em São Paulo nesta quarta-feira

Em recente entrevista ao Regional News o músico disse que o grande barato da composição é a canção em si. “Quando a canção bate forte, tem uma verdade, traz uma ideia relevante que é vestida de maneira musicalmente envolvente, ela alcança gente de qualquer idade, ou outros artistas de qualquer vertente musical. Quando eu era criança a minha maior diversão era ouvir música, mas não eram necessariamente as músicas “da época” as que eu mais gostava. Ás vezes sim, às vezes não. Eu acho que busco essa atemporalidade ao compôr, mesmo sem me tocar disso”, diz Leal. Com uma trajetória de apenas seis anos o cantor já realizou parcerias com grandes nomes da música popular brasileira como Tom Zé, Luiz Tatit e Ana Carolina. É um artista cada vez mais em evidencia na música brasileira.

Serviço

Emerson Leal – Show Solo

Local: Teatro de Bolso do IV Mundo | Praça Jesuíno Bandeira, 124 | Vila Romana | São Paulo/SP

Data: 17 de outubro, às 20 horas

Preço: R$ 20,00

Meia-entrada: para estudantes

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito/débito

Vendas: No local, à partir das 19:00h

Capacidade do local: 40 pessoas

Telefone para informações: (11) 98252-8388

Classificação etária: livre

OBS.: A casa abre às 19h e tem serviço de bar.