Embu das Artes recebe mutirão para plantio de árvores

O evento Gincana Verde é organizado por diversos segmentos da sociedade civil organizada que pretendem plantar um milhão de árvores em um dia ao redor de todo o país, o Movimento Tempo de Plantar 2019.

Em Embu das Artes a SEAE – Sociedade Ecológica Amigos de Embu que abraçou a proposta e articula escolas e comunidades para participarem do Plantio. Apoiado por doações de mudas do Sitio do Bello, produtor de frutas nativas, vão ser plantadas espécies como Araça, Pitanga, Ameixa, Acerola, Cajá Mirim e Jambo.

Programa

Data: 8/12/2019 – 9h

Local: Parque do Lago Francisco Rizzo

Endereço: R. Alberto Giosa, 320 – Jardim Arabutan, Embu das Artes – SP.