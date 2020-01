Embarque neste Trem da Alegria

A gente saiu dos anos 80. Contudo os anos 80 nunca saíram da gente. Uma década significativa por uma série de fatores: comportamento, música e mudanças políticas. Na música os grupos infantis Trem da Alegria e Balão Mágico rivalizavam em popularidade. Pegando a carona na onda do revival oitentista dois integrantes originais do Trem da Alegria farão três apresentações no Blue Note, ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.