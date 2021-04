Em meio da pandemia, a Páscoa será um pouco diferente

Silvia Helena Paiva da Silva Oliveira, 48 anos, lamenta o atual momento. “Gostaria de fazer como em anos anteriores distribuindo ovos de chocolate para sobrinhas, netas, marido, além de ajudar meus filhos com doações, como sempre fizemos. Mas esse ano a pandemia atrapalhou um pouco. Mesmo assim, procuro ajudar mesmo que de forma mais tímida”, disse.

Diferente do que sempre vivenciou, Silvia passou ajudar quem mais precisa. “Estou arrecadando alimentos e ajudando quem não tem nem café para tomar. Mas ano que vem teremos uma páscoa de fato”, prevê.

Gislene Conceição Ferreira dos Santos, de 39 anos, falou que irá passar a Páscoa em família, mas diferente e com responsabilidade.

“Esse ano não muito diferente dos demais passaremos a Páscoa em família. A diferença é que em todos os anos reunimos toda a família para celebrar a ressurreição de Cristo e fazer brincadeiras com chocolates com as crianças. O espírito este ano pede algo mais reservado, mas não podemos deixar de celebrar, afinal de contas é o dia da ressurreição. Nós precisamos também de alguma forma nos reinventar, encontrar motivos para celebrar a vida, claro que com muita responsabilidade e seguindo todos os protocolos”, declarou.