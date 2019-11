Em Caieiras, maiores de 60 pagam tarifa de ônibus

Os questionamentos são vários. Um deles remete à gratuidade aos idosos com mais de 65 anos que voltou à tona por existir cidades como São Paulo, por exemplo, que garante o benefício a partir dos 60 anos. A segunda questão é a desaprovação dos motoristas também exercerem o papel de cobrador em algumas linhas.

Maria Regina Mendo Cerqueira é moradora de Caieiras e não entende porque aqui só quem tem mais de 65 anos pode utilizar o transporte gratuitamente. “O próprio Estatuto do Idoso garante o benefício a quem tem mais de 60 anos, mas aqui a regra é outra”, questionou.

“Dia desses, uma senhorinha de 62 anos teve que descer do ônibus porque não tinha dinheiro. Inadmissível”, declarou Maria.

Adelma Jofre Caggiano foi quem apontou a questão da dupla função. Para ela, essa ação coloca em risco a vida dos passageiros. “Os motoristas estão dirigindo e cobrando. Acho perigoso, pois precisam prestar atenção ao volante e não dar troco”, disse.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Gersinho Romero e Viação Caieiras foram procurados. O gestor público explicou que embora o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal indiquem a gratuidade a partir dos 60 anos, é optativo aos municípios essa cobrança. “As cidades que tem um recurso melhor, podem trazer para 60 anos como São Paulo faz. Em Caieiras, logo que assumi a prefeitura mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal que foi aprovado pedindo a gratuidade para os idosos acima de 60 anos. Mas a empresa entrou na Justiça alegando inconstitucionalidade da Lei e ganhou a causa. Para mudar esse quadro, a empresa quer que a prefeitura banque essa gratuidade, mas hoje não temos recurso para isso”, revelou.

A Viação Caieiras informou que a concessão da isenção tarifária no município de Caieiras é concedida conforme estabelece a Constituição Federal.

Sobre a dupla função dos motoristas, esclareceu que a redução de cobradores é uma tendência em todos os municípios da Região Metropolitana, em razão da utilização dos meios eletrônicos de pagamento da tarifa.

Importante registrar que tal redução está ocorrendo nas linhas que possuem menor volume de pagamento em espécie. Em relação a programação horária, todas as partidas são adequadas para que o motorista efetue as atividades necessárias com segurança e qualidade, atendendo todas as normas de trânsito.