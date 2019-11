Elza Soares é homenageada em musical

A carioca Elza Gomes da Conceição é aos 82 anos e mais de 60 de carreira uma das maiores expressões da música de nosso país, sendo eleita em 1999 a cantora brasileira do milênio pela rádio BBC de Londres. Símbolo de resistência e reinvenção Elza Soares passou por momentos difíceis como a morte dos filhos e do craque Garrincha com quem teve um relacionamento atribulado. Contudo a superação permeou a trajetória da cantora e sua música e vozes incríveis se tornaram referência. Desde que estreou no Rio de Janeiro, em julho do ano passado, “Elza, o Musical” já foi visto por mais de 100 mil pessoas. E a coleção de prêmios também não para de crescer.

No Prêmio Bibi Ferreira levou nove indicações faturando cinco: Melhor Musical Brasileiro, Melhor atriz em Musicais (Larissa Luz), Melhor Direção em Musicais (Duda Maia), Melhor Arranjo Original em musicais (Leiteres Leite) e Melhor Roteiro Original em Musicais (Vinícius Calderoni). O autor diz que recebeu da própria Elza um apelo de que o musical não poderia ser triste. “Ela falou que é alegre, debochada e que o musical teria que ter alegria e nada de tristeza. Isso foi ótimo. Achei importante fazer o espetáculo a partir dessa conversa, pois assim me deu base para saber como ela se via e como gostaria de ser retratada”, afirma. Calderoni acrescenta que assistiu inúmeras entrevistas da cantora ao longo da vida, além de pesquisar a obra de pensadoras negras como Angela Davis e Conceição Evaristo, cujas citações estão presentes na peça. No palco seis atrizes se dividem ao viver a cantora que traz também a presença de personalidades marcantes como Ary Barroso e o jogador Garrincha. A trilha traz grandes sucessos da carioca como “Lama”, “O Meu Guri”, “A Carne”, “Se Acaso Você Chegasse”, “Maria da Vila Matilde”, “Lata D’Água”, “Malandro” e “Cadeira Vazia”. Recomendado.

Serviço

Elza, O Musical

Até 15 de dezembro

Teatro Porto Seguro

Rua Barão de Piracicaba, 740

Classificação: 14 anos

Duração: 150 minutos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: (11) 3226-7300