Elis Regina e Tom Jobim em verso e bossa

Foto: Divulgação

Os ícones da MPB são homenageados em show inédito no Teatro J. Safra

Mais que uma celebração à obra de Tom Jobim (1927-1994) e Elis Regina (1945-1982) o show “No Tom com Elis e Outras Bossas” é uma viagem ao coração da bossa nova e da MPB. A apresentação única e inédita rola nesta sexta-feira (25) no Teatro J. Safra, em São Paulo, no qual o grupo No Tom – Quinteto Instrumental e Voz presta tributo aos gigantes da nossa música com interpretação inesquecível e emocionante.

Além disso a apresentação é comemorativa aos 80 anos de nascimento da Pimentinha, considerada por muitos a maior cantora deste país. “No Tom com Elis e Outras Bossas” tem repertório norteado pelo álbum “Elis e Tom”, lançado em 1974, o qual trazia algumas das canções mais emblemáticas do cancioneiro nacional como “Águas de Março”, “Corcovado”, “Fotografia”, “Chovendo na Roseira” e “Soneto da Separação”.

Interpretadas de maneira vibrante, levam a plateia à uma experiência músico/sensorial com atmosfera rica em arranjos refinados e de bom gosto. Ou seja, é o fino da bossa para ouvidos exigentes.

O grupo promete surpresas, além do setlist elis/jobiniano trazendo outras pérolas da música brasileira. Imperdível.

SERVIÇO

No Tom – Quinteto Instrumental e Voz

Show: No Tom com Elis e Outras Bossas

Dia: 25 de abril – Sexta-feira – 21 horas

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=553