Eletroacupuntura, a evolução da acupuntura

Como já explicado em artigos anteriores, a acupuntura está inserida na MTC e por se tratar de um trabalho feito com agulhas, muitas pessoas acabam se assustando por terem medo e, em alguns casos, até trauma.

Para atender essa parcela da sociedade existem a disposição a eletroacupuntura e a acupuntura feita a laser.

Dr. Gilberto Rodrigues da Clínica Madu explica um pouco sobre esses métodos e seus benefícios. “Hoje temos na Medicina Tradicional Chinesa vários procedimentos. Dois deles são a eletroacupuntura e a acupuntura feita a laser que não são invasivas, logo indicada para quem tem medo de agulhas, e com o mesmo benefício da agulha tradicional. A diferença é a rapidez no tratamento, pois promove uma ação maior da sua biologia química junto as células”, disse Dr. Gilberto.

Muito utilizada nos dias de hoje, a eletrocupuntura é um tratamento que usa a acupuntura como base. A diferença é que esse método faz uso de agulhas ligadas a aparelhos elétricos, que potencializam a terapia e transmitem estímulos aos pontos de acupuntura. Geralmente, esse tratamento é para casos de pessoas com dores muito forte ou lesões mais graves. “A Medicina Tradicional Chinesa é cercada de procedimentos e vamos tratar sobre elas em outras edições”, destaca Dr. Gilberto.