Elektro implanta autoleitura da conta de energia

De acordo com a concessionária, foi implantado a autoleitura permitindo ao próprio consumidor informar à distribuidora com uma foto o consumo exibido no medidor.

Para optar pelo serviço, o cliente deve fotografar os números que aparecem no medidor e enviar a foto para o site (www.elektro.com.br). O registro pode ser feito até dois dias antes da data de leitura.

A medida foi adotada pela Elektro para contribuir com a prevenção ao novo coronavírus, já que evita a presença física dos funcionários em residências e comércios que possuem o medidor na área interna.

Como medir o consumo de energia

Para enviar os dados, o cliente deverá acessar o site da Elektro e, em mais serviços, acessar a opção Autoleitura. Digitar a leitura descrita no medidor e poderá anexar a foto. Em seguida, só clicar em “calcular” e pronto.