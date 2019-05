Eleitor ausente tem até hoje para evitar cancelamento de título

Atenção eleitores que não votaram nas última três votações pelo Brasil. Termina nesta segunda-feira, 6, o prazo para essas pessoas regularizarem a situação e evitarem o cancelamento do título. Para isso, é preciso pagar as multas referentes às ausências, bem como comparecer a um cartório eleitoral para apresentar, além do título, um documento com foto e um comprovante de residência.