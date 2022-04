Eleições, a conta que vai chegar

Não é fácil para as pessoas experimentarem diariamente maus exemplos e fica ainda pior quando não se tem a punição merecida. O que dizer de Ruan Pamponet Costa, homem que foi preso mais de seis vezes por gastar mais de 6 mil reais com comida em bebida em bares e restaurantes badalados e depois fingir passar mal para não pagar a conta. O golpe foi aplicado em mais de oito estados e a mais recente prisão ocorreu na semana passada em Palmas, dois dias depois de ser detido em Goiás.

Por ter sido encarcerado e solto todas vezes que foi levado à delegacia, na mais recente detenção, ele sorriu e debochou ao ser questionado pelo delegado sobre quantas passagens tinha pela polícia. Dessa forma não é possível querer um mundo melhor com pessoas agindo assim e tendo a arrogância como comportamento.

Se isso já é revoltante melhor nem dizer do esquema revelado pela polícia no tráfico de drogas para a Europa que impressiona qualquer agente de segurança. O grupo era especializado em lavagem de dinheiro e possuía conexões com traficantes da Bolívia e do Paraguai.

Aviões e até submarinos eram utilizados na operação que tinha como escala o aeroporto na cidade de Jundiaí, bem perto de nós. O poderio dos criminosos era tamanho que conseguiam impedir realização de audiências judiciais com a utilização de bloqueadores de sinal.

É difícil admitir, mas é impressionante como o Brasil é utilizado em esquemas assim. Mais uma prova da impunidade que impera por aqui entre tantos outros fatores que uma folha de jornal seria pouco para escrever.

Não custa lembrar que o ano é de eleição e os políticos são responsáveis por grande parte desses problemas. São eles que ditam as leis, como são eles que afrouxam muitas delas.

Hoje, é fácil pesquisar sobre esse ou aquele. Quem realmente se importa com o povo e os que pensam em si próprios. Analise, estude o candidato, veja quais suas intenções. Só assim, poderemos sonhar com um País melhor.