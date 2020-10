Eleições 2020: App e-Título permitirá justificar falta

De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, até as eleições, o recurso eletrônico estará atualizado para que as justificativas possam ser apresentadas a partir do dia da votação por quem não compareceu – por estar fora do domicílio eleitoral ou impedido de ir à zona eleitoral.

O e-Título também permite ao cidadão gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos da Justiça Eleitoral.

O acesso ao aplicativo é gratuito e funciona em sistemas operacionais Android e iOs. Conforme nota da Justiça Eleitoral, para baixar o aplicativo, basta procurá-lo na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel ou acessar o hotsite do título de eleitor no Portal do TSE.

A justificativa, seja online ou presencial, é obrigatória e pode acarretar em punições ao eleitor que não fizer ou não pagar a multa por não ter votado nas últimas eleições. O cidadão que não votar por três pleitos, nem justificar ausência, nem pagar as multas devidas terá o título cancelado.