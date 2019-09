Elástico de cabelo escondia droga sintética K4

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, a visitante, companheira de sentenciado, foi flagrada pelo escâner corporal com suposta droga sintética K-4 que estava escondida em seu elástico de cabelo.

No total, foram apreendidas 22 tiras do ilícito. A apreensão foi registrada no Distrito Policial do município.