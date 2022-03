Elas são superpoderosas

O 8 de março é uma data para observar quantas mulheres admiráveis estão à nossa volta. Como sempre, está em alta a justa homenagem a elas, mulheres batalhadoras que não desistem e sempre tem mais que um motivo para conseguir dar um passo à frente do pessimismo.

Além das atividades de rotina daquelas que, dentro de casa, fazem o papel bem definido de mãe, esposa e companheira, se sobressai com tem disposição invejável.

Acorda cedo, arruma os filhos para escola, cuida do esposo que vai ao trabalho e, no final do dia, está de prontidão para acolher sua família. Nessa toada, ainda encontramos mulheres que conciliam a vida profissional e familiar com a rotina de estudos. Seja como for, hoje podemos dizer que a mulher assumiu novas responsabilidades, está inserida no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e veloz que tem perfil imediatista e não pode esperar.

Nesse aspecto, com o objetivo de se tornarem cada vez mais independentes, elas vêm quebrando tabus e invadindo espaços antes ocupados tão e somente por homens, principalmente no mundo dos negócios. O resultado não poderia ser outro. Comprovadamente, os negócios assumidos pelas mulheres têm dado tão certo que hoje elas são exemplos a serem seguidos, responsáveis pelo sucesso das organizações que permitem serem administradas por elas.

Elas são modelos de exigência, inteligência, perseverança e delicadeza capazes de ganhar o mundo. Contudo, muito mais do que ter uma carreira profissional estável ou estar em busca dessa estabilidade, elas são seres humanos que tem os seus valores e princípios adquiridos desde a infância e que certamente a acompanharão para sempre.

Para chegar onde estão batalharam, se dedicaram e enfrentaram muitos desafios. Preservar a feminilidade e a essência da criação é preciso. Afinal, as mulheres que são criaturas de Deus merecem respeito porque são lindas e cheias de graça.