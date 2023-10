Ela venceu o câncer de mama

A entrevista que abre o mês do ‘Outubro Rosa’ narra a superação de uma mulher que passou pelo processo da doença e ganhou a luta

Com 47 anos e muita história para contar, Sonia Maria Macedo Barros, nossa querida gerente do mercado Federzoni, em Caieiras, foi surpreendida por uma notícia difícil no começo de 2022.

Diagnosticada com câncer de mama, ela sofreu o maior baque de sua vida ao tomar conhecimento do que poderia tê-la levado à morte, destino comum àquelas que se entregam à dor de estar com a doença e desistem.

Apesar do susto e dissabor, ela olhou ao redor, olhou-se no espelho e, depois do momento de muito choro e desabafo, arregaçou as mangas para lutar pelo marido, pelos filhos, nora e neto, seus maiores aliados numa batalha que estaria apenas começando: ganhar a luta contra o câncer.

“O medo do diagnóstico, a incerteza do início e a fé que me moveu após saber que não tinha metástase, foi motivador para acreditar na cura. Tive uma grande rede de apoio que foi importante, o carinho dos amigos e Deus em primeiro lugar foram os principais elementos para minha força em busca da vitória”, disse Sonia.

O processo não é muito fácil, mas tem de ser vencido passo a passo. Foram 16 sessões de quimioterapia, uma cirurgia e 30 sessões de Radioterapia para zerar todas as possíveis células contaminadas. “Eu sabia que não seria fácil, mas eu acreditei que conseguiria, todos que estavam ao meu lado também acreditaram. O tempo foi passando e fui vencendo um dia por vez, dando um passo de cada vez.”

Sonia revela que as incertezas durante o processo não são tão simples, mas que é preciso passar por cima dos pensamentos ruins.

“Quando meu cabelo começou a cair, fiquei muito abatida. Mas daí busquei ver que as soluções eram maiores que minha preocupação com a aparência e mais, que eu estava passando por uma fase momentânea que logo seria superada”, disse.

Com todas as pessoas e amigos em oração, Sonia faz um alerta às mulheres para que façam o autoexame e enfrentem quaisquer resultados. “O que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer mulher do mundo. Estar com Deus à frente e, apesar do medo, lutar pela vida com a certeza de há uma chance, aí é que está a grande diferença”, completou Sonia.

A guerreira conta que passou por vários momentos difíceis, de mal-estar por conta do tratamento, de incertezas e de instabilidade emocional mas que a família não deixou ela ter recaídas. Levava-a para passear, fazer coisas gostosas e com muita alegria. “Esses momentos foram únicos. Eu chegava a esquecer que eu passava por tanta coisa difícil. Eles me beijavam e me abraçavam, falavam de minha beleza interior… e assim foram se passando os dias, e assim fui conseguindo”.

Depois da radioterapia, Sonia passou pela médica que constatou estar tudo bem remarcando nova visita para janeiro de 2024, quando deverá repetir os exames para acompanhamento.

“Com tudo isso, aprendi que devemos viver intensamente. Quando imaginei que poderia morrer, vi que dava valor a coisas que não mereciam tanta atenção. Assim, decidi amar mais, viver, abraçar, nos cuidar ,fazer exames periódicos, dar valor a quem nos valoriza … fazer o que se tem vontade e dizer “Eu te Amo” sempre”. Finalizou Sonia .