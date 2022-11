O Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, será aplicado em todo País nos dois domingos, dias 13 e 20 de novembro. O teste oferece a oportunidade de alunos do ensino médio ingressarem no ensino superior público por meio do SISU ou em faculdades privadas pelo PROUNI.

No dia 13, as provas serão nas áreas de linguagens, ciências humanas e redação e, dia 20 de novembro, com ciências da natureza e matemática.

A prova de ciências humanas costuma ser mais cansativa por conta da carga de leitura, o que demanda mais tempo e atenção do participante. Entre as matérias que compõem esta área de conhecimento estão história, geografia, filosofia e sociologia.

A prova de ciências da natureza é dividida entre 15 questões para física, 15 para química e 15 para biologia. Em geral, as resoluções que envolvem cálculo são mais complexas e demoradas.

A prova de matemática, como as demais, é estruturada a partir da matriz de referência, que é um conjunto de habilidades avaliadas pelo exame. Uma das exigências do exame, e também a que vale mais pontos, é a redação que tem peso diferenciado na composição da nota geral do Enem.

Os documentos digitais exigidos obrigatoriamente com foto: e-título; carteira nacional de habilitação e RG. Não será aceito print e a apresentação deve ser por meio dos aplicativos oficiais.

