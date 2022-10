Educação de Francisco Morato abre novo processo seletivo para professores

As inscrições serão via Internet, no site www.franciscomorato.sp.gov.br, no período de 17 a 31 de outubro de 2022.

As vagas são para professor titular de educação básica, professor auxiliar de desenvolvimento infantil, professor adjunto de educação básica, PTEB, professor de educação física e professor de arte.

Os participantes podem se inscrever para mais de um cargo. As provas estão programadas para serem aplicadas em 4 de dezembro.

O edital completo pode ser acessado em:

http://www.franciscomorato.sp.gov.br/site/artigo/edital/1746

