Educação de Caieiras abre consulta pública sobre retorno das aulas

De acordo com o governo municipal, é de grande importância que todos os pais e/ou responsáveis respondam a pesquisa para o planejamento do retorno das aulas.

Para responder a pesquisa, basta acessar o site da Secretaria de Educação: https://educacao.caieiras.sp.gov.br, a partir do dia e horário informados acima.

Segundo a prefeitura, caso o pai tenha mais de um filho na Rede Municipal de Educação, será necessário responder algumas perguntas repetidas, uma para cada criança. No início do formulário você será informado sobre a qual filho(a) se referem as perguntas. Após seguir esses passos clique em “Enviar”.

Ainda não tem uma data definida, porém, o prefeito Gersinho Romero em conjunto com a Secretaria está organizando tudo para que quando as aulas voltarem, seja da forma mais segura possível, respeitando todas as orientações e protocolos das autoridades sanitárias.