Edu Sattajah no Blue Note SP

Foto: Duda Morais

O músico paulistano faz homenagem aos 30 anos do álbum Bang!Zoom

No próximo dia 12 de novembro o Blue Note SP recebe em apresentação única o cantor Edu Sattajah na qual comemora as três décadas do disco “Bang!Zoom” do americano Bobby Mcferrin.

Conhecido mundialmente pelo incrível trabalho vocal, Mcferrin tem entre as inúmeras premiações o Grammy na categoria música do ano, em 1990, com a envolvente “Don’t Worry, Be Happy”, além de ter desenvolvido a técnica “circlesongs”, caracterizada pela criação de texturas vocais coletivas e improvisadas.

“Bang!Zoom”, lançado pelo Selo Blue Note, chega aos 30 anos reverenciado pelas levadas de jazz contemporâneo, improvisações vocálicas e participações estelares do percussionista Paulinho da Costa (Michael Jackson, Bob Dylan), da banda de jazz fusion Yellowjackets, do naipe de metais do The Tower Of Power e guitarras de Paul Jackson Jr.

Por sua vez o multi-instrumentista, compositor, sócio-educador e produtor musical Eduardo José Limongi, o Edu Sattajah tem uma bagagem artística reconhecida em diversos países. Em 20 anos de carreira o paulistano se tornou um cantor extraordinário tendo, inclusive participado da semana de Circlesongs e Improvisação Vocal no Omega Institute, de Nova York em 2019 e em São Francisco, Califórnia, em 2022 ao lado do próprio Bobby Mcferrin.

As imersões e experiências com o mestre americano estão muito presentes no mais recente disco de Sattajah, “Native Soul Man”, de 2021 em “ambientalizações sonoras criadas por meio dos arranjos vocais e instrumentais, misturando-se aos contrapontos de vozes que lembram canções antigas, ancestrais, nos conduzindo a introspecção, característica sugerida à humanidade durante o período pandêmico no qual o disco foi gravado”.

Nesta apresentação no Blue Note SP o cantor será ladeado por Marco De Vita (piano), Serginho Carvalho (baixo), Ivan Castro (bateria), Raphael Coelho (percussão), Stanley Wagner (guitarra) e Marcelo Freitas (saxofone). No repetório de “Bang!Zoom” as inebriantes “Friends”, “Freedom Is A Voice”, “My Better Half”, “Heaven’s Design”, além das muitas improvisações e interações com o público.

SERVIÇO

Edu Sattajah

Show comemorando 30 anos de “Bang!Zoom” – Homenagem a Bobby Mcferrin

Dia 12 de novembro – 22h30

Blue Note SP

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/event/edu-sattajah-canta-bang-zoom-uma-homenagem-a-bobby-mcferrin-blue-note-sao-paulo-19036762/#tab=