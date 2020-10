Edição limitada marca a reabertura do Espaço das Américas

Nando Reis (14 de novembro), Thiaguinho (21) e Capital Inicial (28) sobem ao palco da casa, localizada na zona oeste de São Paulo, dentro da Série Edição Limitada.

O nome é cercado de simbolismo e significados pois, devido à pandemia da Covid-19, várias limitações deverão ser seguidas. Mas nada que atrapalhe a diversão e alegria, pois tanto artistas, quanto público estão ansiosos pela volta à normalidade.

Como o vírus ainda circula e a vacina segue em pesquisa as apresentações serão com público sentado respeitando o distanciamento entre as mesas, uma vez que eventos em pé não estão liberados. Além disso o público deverá evitar circular, não aglomerar e usar máscara facial constantemente.

São medidas que atendem as orientações da OMS e autoridades sanitárias seguindo os cuidados visando preservar a saúde do público, artistas, equipe de produção e funcionários do Espaço das Américas.

Os artistas escolhidos para a série já se apresentaram várias vezes na casa com total identificação com seu palco e plateia.

Em 14 de novembro o cantor e compositor Nando Reis mostrará os grandes sucessos da carreira munido apenas de violão e a presença ilustre do filho Sebastião Reis. Perfeita harmonia entre pai e filho garantem a noite numa perfeita demonstração do melhor da MPB pop.

Já no dia 21 o público ficará com comichão e tentar ficar comportado nas cadeiras uma vez que o samba de Thiaguinho é convite pra dançar. O cantor agita a galera com músicas antigas e as novas do recente álbum “Vibe”. No set list constam “Deixa Tudo Como Tá”, “A Fila Anda”, “Se Der Rolo” e “Prudente”.

Encerrando a Edição Limitada no dia 28 de novembro quem chega quebrando tudo são os brasilienses do Capital Inicial. Uma das bandas mais queridas do Brasil e liderada por Dinho Ouro Preto traz no repertório alguns dos maiores clássicos do rock nacional. Não devem faltar “Música Urbana”, “Veraneio Vascaína”, “Fogo” e “Olhos Vermelhos”. Rock na veia pra curtir sentadinho sem aglomerar.

Abaixo o serviço de cada show. Lembrando que os ingressos são adquiridos apenas pelo site Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV)

Serviço

Dia: 14 de novembro

Nando Reis Voz e Violão – acompanhado de Sebastião Reis

Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 1.846

Dia: 21 de novembro – Sábado

Thiaguinho – VIBE

Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 1.846

Dia: 28 de novembro – Sábado

Capital Inicial

Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 1.846