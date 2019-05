Edge ST: um esportivo tecnológico, inovador, conectado e seguro

O sistema “hands free liftgate” é outra comodidade: permite abrir o porta-malas com um simples movimento do pé sob o para-choque traseiro quando se está em poder da chave com sensor de presença. Basta repetir o gesto também para fechar o compartimento, o que facilita o manuseio de pertences e bagagem.

Tecnologias semiautônomas

O alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem do Edge ST funciona com o auxílio de radar e câmera para detectar veículos e pedestres à frente e evitar acidentes. Ao detectar um risco de colisão ele emite um alerta sonoro e visual e pode desacelerar ou parar o veículo se o motorista não realizar nenhuma ação. O sistema atua em velocidades que vão de 3,6 km/h até 80 km/h, mas dá prioridade aos comandos que o motorista faz no acelerador e no volante.

O piloto automático adaptativo com Stop&Go é um sistema inteligente que também utiliza radar e câmera para manter uma distância definida do veículo à frente, monitorando e ajustando a velocidade. Ele pode desacelerar e até realizar a parada total do veículo, retomando a velocidade programada quando o trânsito volta a fluir. Junto com a assistência de permanência na faixa, ajuda a tornar as viagens mais seguras e tranquilas.

O sistema de frenagem pós-colisão ajuda a reduzir o impacto de uma possível colisão secundária, aplicando uma pressão moderada nos freios quando identifica a ocorrência de um acidente. Assim, contribui para reduzir eventuais danos aos ocupantes e ao veículo.

A assistência de manobras evasivas ajuda o motorista a desviar de veículos parados ou mais lentos e evitar colisões. Projetado para funcionar na cidade e na estrada, ele usa radar e câmera para detectar veículos à frente e facilita a manobra em caso de colisão iminente.

Experiência sonora

Se na rua o ronco envolvente do motor V6 EcoBoost do Edge ST impressiona, dentro da cabine o que chama a atenção é o nível de silêncio interno e qualidade sonora. Além de para-brisa e vidros dianteiros acústicos, ele conta com um sistema eletrônico ativo de cancelamento de ruído que ajuda a criar um ambiente de extremo conforto para os ocupantes.

O SUV também é equipado com sistema de som premium da Bang & Olufsen, marca que é referência global em áudio de alto padrão. Composto por amplificador externo de 1.000 W e 12 alto-falantes de alta definição, incluindo subwoofer, ele tem uma equalização exclusiva desenvolvida para o veículo pela B&O. É uma experiência sonora difícil de traduzir em palavras, feita para atender os ouvidos mais exigentes.

Central multimídia e DVD

O sistema multimídia do Edge ST é o avançado SYNC 3 da Ford, com tela capacitiva de 8” e comandos de voz aprimorados para áudio, telefone, ar-condicionado e navegador com mapas do Brasil. Além de processamento de resposta rápida, ele tem interação intuitiva, semelhante à dos smartphones, e é compatível com Apple CarPlay & Android Auto, incluindo espelhamento do Waze.

Conta ainda com sistema AppLink para acesso a aplicativos, conexão Bluetooth, duas entradas USB e a Assistência de Emergência, que faz uma ligação automática ao SAMU em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível.

O DVD com duas telas de 8” instaladas nos encostos de cabeça dianteiros é outro grande diferencial do Edge ST. Os dois monitores oferecem ângulo de visão ajustável para os passageiros traseiros e podem ser usados de forma simultânea ou independente para música, vídeos ou jogos, com dois fones de ouvido sem fio.

Suas entradas USB e HDMI (tipo A e C) permitem a conexão com celulares, tablets, MP3 e outros dispositivos, além de leitor de cartão de memória. As telas podem ser usadas também para espelhamento do celular, como hotspot ou através do Chromecast.

O carregador de celular sem fio é mais um recurso útil e avançado encontrado na cabine, que elimina a necessidade de diferentes conectores e cabos para recarregar os aparelhos. Com funcionamento por indução, ele alcança uma eficiência de 70% comparado ao carregamento via cabo.