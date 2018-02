Ecosport SE Direct 1.5 AT é voltada para frotistas e clientes PCD

O modelo é R$ 1.300 abaixo do limite de R$ 69.990 estabelecido para obter a isenção do IPI para PCD e completa o lançamento da linha 2019 do SUV, que acaba de apresentar também a versão Storm 4WD e agora conta com nove catálogos.

De acordo com a montadora, o segmento de veículos para pessoas com deficiência tem registrado um expressivo crescimento de vendas nos últimos anos e o EcoSport é, tradicionalmente, um dos modelos mais desejados por esse público. “Com a introdução da nova versão Direct, a linha 2019 do utilitário esportivo se enquadra nos requisitos para receber as isenções fiscais disponíveis para esses consumidores”, aponta Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.

Características

Com 137 cv, o motor 1.5 do novo EcoSport é o mais moderno do segmento, combinando desempenho e economia.

Sua nova transmissão automática de seis velocidades com conversor de torque tem funcionamento suave e eficiente e conta com a opção de trocas por comandos no volante.

Além de controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa, o EcoSport SE Direct vem com SYNC 3, a central multimídia mais avançada do mercado. Ela traz comandos de voz para telefone e áudio, Bluetooth, dupla entrada USB, controles de áudio no volante, sistema AppLink para acesso a aplicativos do celular e a Assistência de Emergência, que faz uma ligação automática ao Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte da bomba de combustível.