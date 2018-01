EcoSport mais caro ganhou sobrenome e visual exclusivo

De acordo com a montadora, o veículo é equipado com motor Duratec 2.0 Direct Flex, quatro cilindros aspirado com injeção direta de combustível, que desenvolve até 176 cv de potência e 22,5 kgf.m de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas, o mesmo conjunto da configuração Titanium.

O EcoSport Storm, conforme divulgado em imagens no portal da Ford, tem grade frontal redesenhada e em preto, com o ‘Storm’ tatuado, algo similar ao que a Ford dos Estados Unidos faz com a picape F-150 Raptor. Os faróis, em xênon e com LEDs diurnos, também trazem máscaras negras.

Quando o assunto é roda, o modelo configura com liga leve de 17 polegadas e desenho exclusivo. Há também plásticos nas caixas de rodas e adesivos alusivos à versão no capô e nas laterais. Na traseira, o logo ‘Storm’ está atravessado na capa do estepe, que continua pendurado na tampa do porta-malas, um charme da montadora.

No interior apliques em bronze diferenciam a cabine do novo modelo topo de linha.

Quando o assunto é tecnologia, as imagens revelam uma central multimídia com tela de 8 polegadas sensível ao toque e com sistema Sync 3, já presente na Titanium, sendo compatível com os Android Auto e Apple CarPlay.

O ar-condicionado é digital e há ainda duas entradas USB, além de partida por botão, a cada vez mais comum chave presencial.