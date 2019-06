Ecosport Freestyle 2020 ganha estilo arrojado e itens personalizados

O novo EcoSport FreeStyle ganha um estilo mais ousado e moderno e uma configuração que refina a sua proposta de mercado. Como novidades, ele traz teto e colunas pintados de preto, grade dianteira preta, rack de teto estilizado e apliques em prata nos para-choques dianteiro e traseiro. Os faróis com projetor de máscara negra, os retrovisores na cor Ebony Black com piscas integrados e as maçanetas na cor do veículo são outros detalhes que contribuem para dar uma aparência ainda mais moderna e vibrante ao modelo.

As rodas usinadas de 16 polegadas e os faróis de neblina com molduras pretas também são novos, acentuando a sua proposta esportiva. Na cabine, a central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas oferece recursos eficientes de conectividade, com funcionamento intuitivo.

O acabamento é outro destaque do utilitário esportivo, com materiais de qualidade e boa ergonomia que contribuem para criar um ambiente confortável e funcional para o motorista e os passageiros. Sensor de estacionamento traseiro e ganchos Isofix para cadeiras infantis também fazem parte da lista de equipamentos.

Motorização avançada

O novo EcoSport FreeStyle vem equipado com o motor 1.5 TiVCT de 137 cv, introduzido recentemente na linha, com tecnologias avançadas que favorecem o desempenho e o consumo, e pode vir com transmissão manual ou a nova automática de seis velocidades.

Motor aspirado com a maior potência específica do mercado, com bloco e cabeçote de alumínio, o novo 1.5 de três cilindros da Ford incorpora inovações técnicas que incluem velas de ignição centralizadas na câmara de combustão, bomba de óleo variável e duplo comando variável de válvulas na admissão e no escape.

O novo EcoSport FreeStyle também vem equipado de série com direção elétrica, controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa. Além de proporcionar uma direção conectada e com a sensação de carro na mão, esse conjunto garante alto padrão de segurança em diferentes situações de rodagem.

A transmissão automática de seis velocidades, com conversor de torque de alta eficiência, oferece trocas gradativas e suaves e se caracteriza pelo excelente desempenho em baixas rotações, com um sistema de troca eletrônica com aprendizado adaptativo que otimiza o desempenho.

Preço competitivo

O novo EcoSport FreeStyle chega ao mercado em junho, por R$87.290 com transmissão manual e R$93.290 na versão automática. Como os demais modelos da linha, ele tem três anos de garantia e manutenção econômica. Além de contar com o sistema de revisões com preço fixo da marca, também oferece valor competitivo de peças e seguro.