Ecosport 2020 chega com nova versão Titanium com design renovado e pneus “Run Flat”

Inovação

O EcoSport é o primeiro SUV no mercado brasileiro a trazer a tecnologia Run Flat, até então disponível somente em carros do segmento premium. Sua principal vantagem é a tranquilidade de não precisar parar o carro em situações que poderiam representar um risco à segurança.

Equipado com o avançado motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros, de 137 cv, e transmissão automática de seis velocidades com teclas “paddle shift” no volante, o EcoSport Titanium 2020 também chama a atenção pelo conteúdo e preço extremamente competitivos.

Por R$103.890, ele já vem com: teto solar elétrico, sete airbags, sistema de monitoramento de ponto cego e tráfego cruzado, painel “soft touch”, bancos de couro ecológico, sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave, central multimídia SYNC 3 com tela de 8”, luzes diurnas de LED, sensor de chuva e rodas de liga leve de 17”.

O time de engenharia da Ford também desenvolveu uma nova calibração da direção elétrica e revisou os sistemas de suspensão e freios para garantir o desempenho, a dirigibilidade e a economia de combustível do EcoSport Titanium, que ficou 13 kg mais leve. Esse trabalho de refinamento envolveu também o conforto acústico da cabine, que continua a ser um dos melhores da categoria.

Tecnologia de segurança

Os pneus Run Flat são usados por veículos especiais e do segmento premium no mercado mundial. Eles estão presentes principalmente na Europa, além da China, América do Norte, Índia e África. Sua tecnologia avançada foi desenvolvida com foco na segurança.

Durante o desenvolvimento do novo modelo, a Ford fez uma pesquisa com clientes para medir a sua aceitação e a maioria afirmou que se sentiria mais segura com essa tecnologia no veículo.

“Durante o Salão do Automóvel em São Paulo, quando explicamos essa tecnologia para as pessoas, 72% disseram que comprariam o veículo devido à segurança que ele traz”, diz Adriana Carradori.

Linha completa

A linha EcoSport 2020 oferece uma gama completa de opções para o consumidor que busca um SUV moderno, completo e de personalidade. A versão de entrada a SE, com motor 1.5, já vem equipada com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema de proteção anticapotamento, rodas de liga leve de 15” e central multimídia SYNC 2.5 com tela sensível ao toque de 7 polegadas. Seu preço é R$78.990 com transmissão manual e R$84.990 com a automática.



O modelo FreeStyle, com motor 1.5 e acessórios de estilo diferenciado, acrescenta itens como ar-condicionado automático e digital, câmera e sensor de ré, bancos em couro ecológico e tecido e rodas de liga leve de 16”, por R$85.890 na versão manual e R$91.890 na automática.

O EcoSport Storm é o único da nova linha equipado com motor 2.0, de 176 cv, e tração 4WD, além de transmissão automática e design exclusivo. Vem com capa de estepe rígida personalizada, teto solar elétrico e outros equipamentos da versão Titanium, por R$108.390.

Outra vantagem da linha EcoSport 2020 é o custo de posse atraente, com preço competitivo de revisões, peças e seguro. As três revisões anuais do EcoSport Titanium, por exemplo, cobrindo o período de 36 meses de garantia, saem R$1.837 pelo sistema preço fixo da Ford. Além disso, como promoção de lançamento os clientes que financiarem o SUV pela Ford Credit podem contratar o seguro da Mapfre pela taxa de 2,01% do valor do veículo, o mais barato do segmento.