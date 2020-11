Ecoparque tem novo horário de funcionamento a partir de segunda-feira (23)

Segunda-feira – Fechado para manutenção

Terça a Sexta-feira – das 7h às 21h

Sábado – das 7h às 20h

Domingo – das 7h às 19h.

É importante que os visitantes respeitem todas as normas de utilização do parque, principalmente diante da pandemia do novo coronavírus, mantendo-o sempre preservado para que todos possam usufruir de todas as suas atrações.