Ecoparque e ruas de Caieiras serão decoradas para celebrar o Natal

Este ano, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura precisou tomar algumas medidas para evitar aglomerações e a proliferação do vírus, motivo pelo qual não haverá a tradicional casa do Papai Noel.

A abertura oficial do Natal deste ano será no Ecoparque Gabriela Luz, seguindo todos os protocolos de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), ou seja, sem aglomerações, para o acender das luzes da árvore de Natal e o início das festividades natalinas.

O evento de abertura do Natal será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Caieiras, no sábado, a partir das 20h, ou seja, você pode assistir a tudo no conforto da sua casa!

Ainda em obediência às normas sanitárias, para evitar a proliferação da COVID-19, o Papai Noel não estará nem no Ecoparque e nem na Praça Pró-Polo, como de costume, tirando fotos com as crianças.

A segurança e a saúde de todos deve ser prioridade neste momento!